«Он должен взять все в свои руки и поговорить с ним через неделю или две»: Рой Кин советует Тен Хагу, как вести себя с Роналду

Говоря о том, как Эрик тен Хаг должен справиться с ситуацией, связанной с Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед», Рой Кин сказал: «Мы не знаем, как ведет себя Роналду сейчас, когда он вернулся к тренировкам.

Отсутствие предсезонки очевидно сказалось. Нам сказали, что это семейные проблемы, если это так, то пусть будет так. Если это отговорки, то это недопустимо.

Когда ты менеджер, ты не создаешь проблем, проблемы сами приходят к тебе.