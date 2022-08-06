«Он должен взять все в свои руки и поговорить с ним через неделю или две»: Рой Кин советует Тен Хагу, как вести себя с Роналду

Рой Кин снова раздает советы «МЮ» перед стартом нового сезона.
Говоря о том, как Эрик тен Хаг должен справиться с ситуацией, связанной с Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед», Рой Кин сказал: «Мы не знаем, как ведет себя Роналду сейчас, когда он вернулся к тренировкам.
Отсутствие предсезонки очевидно сказалось. Нам сказали, что это семейные проблемы, если это так, то пусть будет так. Если это отговорки, то это недопустимо.
Когда ты менеджер, ты не создаешь проблем, проблемы сами приходят к тебе.
Тен Хаг должен взять ситуацию в свои руки и поговорить с Роналду через неделю или две. Тогда он уже должен понимать, хочет ли, чтобы Криштиану остался или ушел.
Другие игроки смотрят и говорят: «Хорошо, в краткосрочной перспективе нам будет его не хватать, но в целом мы справимся. Я не думаю, что «Юнайтед» не будет бороться за чемпионские титулы в течение двух или трех следующих лет».
Агент Роналду Жорже Мендеш все еще активно пытается организовать для него летний трансфер, но ни один крупный клуб не проявил интереса к подписанию.
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