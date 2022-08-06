Более 20 команд сделали предложение по ареде Гарначо из «МЮ»: клуб пока не хочет отпускать супер-таланта

Более 20 команд сделали предложение взять его в аренду этим летом.

В прошлом сезоне 18-летний игрок привлек всеобщее внимание после того, как дважды забил в майском финальном матче молодежного кубка Англии с «Ноттингем Форест».

Он уже дебютировал в АПЛ в игре с «Челси» в прошлом сезоне.

The Mirror сообщает, что тен Хаг взвешивает, является ли «Юнайтед» подходящей средой для продолжения роста Гарначо на данном этапе.

Более 20 клубов из пяти разных стран, Англии, Испании, Германии, Италии и Шотландии надеются, что «Юнайтед» захочет отдать его в аренду.

Гарначо начал в старте товарищеский матч с "Райо Вальекано" и выглядел достойно.

Решение еще не принято, и некоторые в иерархии «Юнайтед» хотят, чтобы аргентинский молодежный игрок остался как минимум до января.

Начиная с этого сезона командам Премьер-лиги будет разрешено пять замен за игру, и это может дать выпускникам академии больше шансов на игровое время.

Тен Хаг был впечатлен игрой Гарначо на прошлых выходных и сказал MUTV: «Нам нужны молодые игроки, которые заслуживают шанса, и мы хотим дать им шанс.