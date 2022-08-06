У «МЮ» проблемы перед стартом сезона: Роналду хочет играть с «Брайтоном», хотя пропустил почти всю подготовку

Согласно Daily Mirror, Криштиану Роналду считает, что он достаточно готов, чтобы начать матч с "Брайтоном" в старте.

Сообщается, что Криштиану "уговаривает" Тен Хага, чтобы он выпустил его в старте, уверяя, что готов на все 100%.

Ожидалось, что Антони Марсьяль начнет сезон в качестве основного форварда, но он выбыл из-за травмы подколенного сухожилия.

Тен Хаг ранее говорил, что Роналду еще не готов к матчу. Возможно, он все же не решится выпускать его в основе и найдет другой выход.

Кроме того, сроки возвращения Марсьяля не назывались. Есть вероятность, что он сможет сыграть завтра.