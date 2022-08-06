У «МЮ» проблемы перед стартом сезона: Роналду хочет играть с «Брайтоном», хотя пропустил почти всю подготовку

Согласно Daily Mirror, Криштиану Роналду считает, что он достаточно готов, чтобы начать матч с "Брайтоном" в старте.
Сообщается, что Криштиану "уговаривает" Тен Хага, чтобы он выпустил его в старте, уверяя, что готов на все 100%.
Ожидалось, что Антони Марсьяль начнет сезон в качестве основного форварда, но он выбыл из-за травмы подколенного сухожилия.
Тен Хаг ранее говорил, что Роналду еще не готов к матчу. Возможно, он все же не решится выпускать его в основе и найдет другой выход.
Кроме того, сроки возвращения Марсьяля не назывались. Есть вероятность, что он сможет сыграть завтра.
Daily Mirror добавляет, что руководители «Манчестер Юнайтед» работают над подписанием нового нападающего до крайнего срока - 31 августа.
Как может выглядеть состав "МЮ" завтра:
Вероятный стартовый состав: Де Хеа; Шоу, Магуайр, Мартинес, Далот; Фред, Мактомини; Рэшфорд, Фернандеш, Санчо; Роналду.
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