Эрик тен Хаг пошутил после вопроса журналиста о возможном трансфере Френки де Йонга

На вопрос, доволен ли он нынешней полузащитой «Манчестер Юнайтед», Эрик тен Хаг сказал журналистам: «Думаю, да. В предсезонке мы неплохо выступили.

Я убежден, что у нас хорошая команда и хороший состав. Мы все еще можем усилиться, но команда показала, что может играть на хорошем уровне».

Затем репортер упомянул сагу о Френки де Йонге, и Тен Хаг пошутил: «Мы хотим Френки?»

На серьезной ноте босс добавил: «Я не могу давать комментарии об игроке с контрактом в другом клубе. Если у нас будут новости, мы их сообщим. У нас есть игроки на этой позиции, и мы действительно хорошо выступаем.

Было бы неплохо завершить все дела на трансферном рынке, но у меня есть состав, и я доволен составом.

Мы делаем успехи, я доволен подписаниями. Вам не нужен любой игрок, вам нужен правильный игрок, это то, ради чего мы работаем».

«Юнайтед» далек от завершения сделки по де Йонгу, поскольку полузащитник вовлечен в противостояние с «Барселоной» из-за невыплаты заработной платы.