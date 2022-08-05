United Tweets
Блог

Эрик тен Хаг пошутил после вопроса журналиста о возможном трансфере Френки де Йонга

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Барселона Барселона
Френки де Йонг Френки де Йонг
Клубы
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Футбол Футбол

На вопрос, доволен ли он нынешней полузащитой «Манчестер Юнайтед», Эрик тен Хаг сказал журналистам:

«Думаю, да. В предсезонке мы неплохо выступили.

Я убежден, что у нас хорошая команда и хороший состав. Мы все еще можем усилиться, но команда показала, что может играть на хорошем уровне».

Затем репортер упомянул сагу о Френки де Йонге, и Тен Хаг пошутил: «Мы хотим Френки?»

На серьезной ноте босс добавил: «Я не могу давать комментарии об игроке с контрактом в другом клубе. Если у нас будут новости, мы их сообщим. У нас есть игроки на этой позиции, и мы действительно хорошо выступаем.

Было бы неплохо завершить все дела на трансферном рынке, но у меня есть состав, и я доволен составом.

Мы делаем успехи, я доволен подписаниями. Вам не нужен любой игрок, вам нужен правильный игрок, это то, ради чего мы работаем».

«Юнайтед» далек от завершения сделки по де Йонгу, поскольку полузащитник вовлечен в противостояние с «Барселоной» из-за невыплаты заработной платы.

Кристиан Эриксен — единственный новый полузащитник "МЮ" этим летом.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные