Роналду лишь на 5-м месте по соотношению голов и ассистов в ЛЧ, бывший нападающий «МЮ» - в топ-3

Криштиану Роналду отчаянно хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом и перейти в клуб Лиги чемпионов, чтобы сохранить свой рекорд.
37-летний форвард - лучший бомбардир турнира. Он забил 140 голов, что на 15 голов больше, чем у 35-летнего Лионеля Месси.
Если вспомнить старт карьеры Роналду, то можно вспомнить, что он не торопился начать забивать в Лиге чемпионов. Его первые 26 игр в турнире прошли без голов.
Это если не учитывать гол в ворота «Дебрецена» в квалификационном матче ЛЧ еще во времена Криша в "Спортинге".
Первый гол Роналду на групповом этапе ЛЧ был забит через пять лет после его дебюта, он забил в матче с «Ромой» на "Олд Траффорд" в 2007 году. "МЮ" тогда выиграл 7:1.
Сейчас Криштиану занимает пятое место в списке игроков с лучшим соотношением голов к передачам за 90 минут в ЛЧ с показателем 1,04.
Килиан Мбаппе возглавляет рейтинг, бывший нападающий "МЮ" Рууд Ван Нистелрой - в топ-3:
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