«Манчестер Юнайтед» удалил почти все напоминания о связи с Гринвудом, но по-прежнему платит ему 75 000 фунтов в неделю

«МЮ» продолжает выплачивать зарплату отстраненному Мэйсону Гринвуду в размере 75 000 евро в неделю.

В январе 20-летний футболист был обвинен в изнасиловании и нанесении телесных повреждений своей бывшей девушке Харриет Робсон. Сейчас он находится под следствием.

После нескольких дней содержания под стражей Гринвуд был освобожден под залог. Однако, его жизнь изменилась, от вспышек камер он перешел к забвению.

Последний раз Гринвуд надевал форму «МЮ» в матче против «Вест Хэма» на «Олд Траффорд» 22 января 2022 года. Сложно себе представить, что в ближайшее время он выйдет на поле.

За нападающего «красных дьяволов» дважды продлевали залог, последнее ходатайство о продлении было принято в июне.

Клуб делает все, чтобы болельщики забыли, что Гринвуд был частью команды. «Манчестер Юнайтед» не продает футболки отстраненного нападающего или любые другие товары в клубном магазине. «11» номер Гринвуда не был представлен в магазине после старта продаж формы нового сезона. Единственным напоминанием о том, что 20-летний игрок все еще имеет отношение к «Олд Траффорд» остался его профиль на сайте клуба.

Бывший спонсор футболиста Nike быстро разорвал с ним контракт после ареста. «МЮ» продолжает платить ему по 75 000 евро в неделю по контракту, который связывает Мэйсона с клубом до 2025 года.