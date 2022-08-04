«Ни одному клубу в Европе не нужен Роналду»: Каррагер жестко высказался о Криштиану

В культовом фильме «Достучаться до небес» есть знаменитая фраза «На небесах только и говорят, что о море», а в футболе сейчас все разговоры так или иначе вертятся вокруг Криштиану Роналду и его желании покинуть «МЮ».

Португалец пропустил почти все предсезонные матчи «красных дьяволов», постил странные сообщения в своих социальных сетях и недавно покинул «Олд Траффорд» до финального свистка матча «МЮ» с «Райо».

Параллельно с этим в медиа активно обсуждалось то, как агент Криштиану предлагает услуги своего клиента топовым европейским клубам, среди которых «Бавария», мадридский «Атлетико» и «ПСЖ». Однако все команды отказали Криштиану.

На фоне всех этих событий Джейми Каррагер рассказал о своем видении саги Роналду:

«Я всегда думал, что трансфер Роналду был странным. Он подписал двухлетний контракт с опцией продления на год, во что я не мог поверить. Он никогда не будет играть вторую скрипку, однако на определенном этапе карьеры нужно понимать, что уровень футболиста неизбежно начинает падать. Его карьера продлилась дольше, потому что он великий профессионал. Но в этом сезоне ему исполнится 38 лет, он уже не тот игрок, каким был раньше. Он по-прежнему отличный бомбардир, но уровень уже не тот. Я, конечно, могу ошибаться, но ни одному другому клубу в Европе Роналду не нужен. Думаю, если сейчас прямо спросить Тен Хага о Роналду, тренер не захочет работать с португальцем. И я не совсем уверен, что в раздевалке «МЮ» были бы рады видеть Криштиану Роналду прямо сейчас».

Тем не менее публично и Тен Хаг, и «Юнайтед» по-прежнему заявляют, что пока не хотят расставаться с португальским нападающим. Ранее Гари Невилл призвал свою бывшую команду отпустить Роналду, который так сильно хочет уйти.

Если же Каррагер прав, то «МЮ» будет крайне сложно найти топовую команду, которая согласится подписать Криштиану.