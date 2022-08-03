По решению Тен Хага первый официальный матч «МЮ» Роналду начнет на скамейке запасных

Криштиану Роналду не выйдет в основном составе «МЮ» в первом матче АПЛ против «Брайтона», который состоится 7 августа, сообщает The Sun.

Португалец пропустил предсезонный тур команды в Таиланде и Австралии по личным причинам. Он вернулся на финальный матч предсезонки против «Райо Вальекано» 31 июля на «Олд Траффорд».

Хотя Роналду начал встречу с «Райо» с первых минут, Эрик тен Хаг заменил его в перерыве. Скорее всего физическая форма суперзвезды пока не оптимальна, по сообщениям, голландский специалист принял решение посадить его на скамейку запасных в первом официальном матче «МЮ» в АПЛ.