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По решению Тен Хага первый официальный матч «МЮ» Роналду начнет на скамейке запасных

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Криштиану Роналду не выйдет в основном составе «МЮ» в первом матче АПЛ против «Брайтона», который состоится 7 августа, сообщает The Sun.

Португалец пропустил предсезонный тур команды в Таиланде и Австралии по личным причинам. Он вернулся на финальный матч предсезонки против «Райо Вальекано» 31 июля на «Олд Траффорд».

Хотя Роналду начал встречу с «Райо» с первых минут, Эрик тен Хаг заменил его в перерыве. Скорее всего физическая форма суперзвезды пока не оптимальна, по сообщениям, голландский специалист принял решение посадить его на скамейку запасных в первом официальном матче «МЮ» в АПЛ.

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