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В «МЮ» свободны восемь игровых номеров. Ждут новый футболистов?

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«Манчестер Юнайтед» официально подтвердил, что новички Лисандро Мартинес и Кристиан Эриксен будут играть под 6-м и 14-м номерами соответственно.

Трансферное окно будет открыто до 31 августа, это даст «красным дьяволам» время, чтобы усилить команду новыми футболистами. Ранее сообщалось, что Эрик тен Хаг хочет, чтобы клуб подписал ещё трех игроков. Возможные кандидатуры – Антони и Де Йонг. 

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Давайте посмотрим на свободные игровые номера, которые в теории могут взять новички, если «МЮ» все же купит кого-то до закрытия трансферного окна.

№13

13-й номер обычно получает запасной голкипер, под ним выступал Ли Грант.

№15

Освободился после ухода Андреаса Перейры. 

№18

Теперь, когда Бруну Фернандеш поменял свой номер на восьмой, номер 18 снова свободен.

№ 21

Эдинсон Кавани носил его в прошлом сезоне, унаследовав номер от Дэниела Джеймса.

Man United have Frenkie De Jong's favourite shirt number available

№ 24

Последний раз этот номер принадлежал Тимоти Фосу-Менса.

№ 31

Освободился после перехода Матича в «Рому». 

№ 32

Самый известный обладатель этого номера на «Олд Траффорд» ― Карлос Тевес. 

№ 35

Последний раз этот номер принадлежал полузащитнику академии Дилану Левитту.

Не будем забывать, что в скором времени на «Олд Траффорд» также может освободиться престижный седьмой номер.

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