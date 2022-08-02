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«Это закончится плачевно»: фанатов «МЮ» пугают навязчивые попытки клуба подписать Де Йонга

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Уже почти 13 недель «Манчестер Юнайтед» пытается подписать Френки де Йонга. Переговоры о трансфере превратились в настоящую сагу, которая начинает беспокоить болельщиков «красных дьяволов».

Сообщается, что «МЮ» готов ждать Де Йонга вплоть до самого последнего дня трансферного окна ― до 31 августа, поскольку клуб уверен в своих шансах подписать голландца.

При этом сам Френки публично не заявлял о своем желании покинуть «Барселону» и перебраться в «Юнайтед», а многочисленные медиа ранее сообщали о том, что голландец и вовсе не хочет переходить в «МЮ». 

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Болельщики «красных дьяволов» обеспокоены тем, что у клуба отсутствует запасной план на тот случай, если трансфер все же не состоится. 

Фанаты поделились своим мнением о затянувшихся переговорах:

Trevor Fallon: «Все, как обычно, закончится плачевно».

Memphis: «Было столько полузащитников, которые хотели к нам перейти и надеялись, что в составе будет место… Я уверен, что Тен Хаг станет отличным тренером, но этой истории с Де Йонгом я просто не понимаю».

Martin S: «Это ошибка. Огромная ошибка. Меня пугает потенциальное начало сезона с Фредом в полузащите».

Jolly Vile: «Будет стыдно, если мы не подпишем его к концу трансферного окна. Я хочу, чтобы Де Йонг перешел к нам, но советую «МЮ» поискать другие варианты».

Biola Anifowose: «Вся эта история похожа на попытку заставить человека вступить с тобой в брак, при том что этот человек тебя не любит. Я просто надеюсь, что «Юнайтед» не пожалеет об этом нечестивом союзе».

Michael Mcdonnell: «Вся эта затянувшаяся сага попросту унизительна… если мы все же и сумеем его подписать, как мы объясним ему это навязчивое преследование?»

А как вы смотрите на эту ситуацию?

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