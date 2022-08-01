Легендарный Пеле отреагировал на возвращение Криштиану в состав «МЮ»

Криштиану Роналду вернулся в состав «МЮ» и вышел на поле в товарищеском матче с «Райо Вальекано», который состоялся вчера вечером и закончился результативной ничьей 1-1.

Примечательно, что автором единственного гола за «МЮ» стал Амад Диалло, а португалец не показал ничего впечатляющего и был заменен после первого тайма.

Криштиану не стал даже дожидаться окончания встречи, а сразу же покинул «Олд Траффорд».

Тем не менее, после матча Криштиану поделился постом в социальных сетях, подписав: «Рад вернуться».

Среди многочисленных комментариев под постом можно выделить реакцию легендарного Пеле, который отправил Криштиану эмодзи с аплодисментами.