Женская сборная Англии впервые стала чемпионом Европы по футболу. Оба гола в финале забили футболистки из Манчестера

31 июля сборная Англия в дополнительное время победила Германию в финальной игре женского Евро-2022.

Англичанки впервые в истории выиграли континентальное первенство. Для немок это поражение в финале стало первым в истории – до этого команда восемь раз добиралась до решающей игры и во всех случаях побеждала.

Нападающая «Манчестер Юнайтед» Элла Тун оказалась в списке запасных на финальный матч против Германии. Она вышла на 56-й минуте, и почти сразу же забила - чудесный пас Уолш вывел ее к воротам, находясь под давлением немецкой защитницы, Тун правой ногой направила мяч эффектным парашютиком прямо в ворота.

Позже Германия сравняла счет, но футболистка «Манчестер Сити» Хлоя Келли вырвала победу для «Львиц» в дополнительное время на 110-й минуте.