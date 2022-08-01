Френки де Йонг станет самым высокооплачиваемым игроком «МЮ». Он будет получать полмиллиона евро в неделю!

«Манчестер Юнайтед» готовит финальное предложение голландцу.

Клуб будет платить 450 000 фунтов стерлингов (530 000 евро) в неделю Френки, если тот согласится на переход, сообщает Daily Mail в Англии.

Каталонский источник Diario Sport утверждает, что «Манчестер Юнайтед» готов выплатить Де Йонгу 20 миллионов евро, которые «Барселона» должна ему в виде заработной платы.

Если Де Йонг примет сделку, он станет самым высокооплачиваемым игроком «Манчестер Юнайтед» — впереди Криштиану Роналду и Давида Де Хеа.

Проблема с Де Йонгом заключается в том, что он хочет остаться в «Барсе», но и Хави, и Жоан Лапорта намекнули, что игрок должен быть продан из-за финансовых проблем «Барсы».

Упомянутые деньги, мягко говоря, сумасшедшие — вряд ли кто-то предложит голландцу такой контракт, кроме Манчестера.