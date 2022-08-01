Лисандро Мартинес в дебютном матче – абсолютный топ. Ни разу не проиграл единоборства и выполнил 100% точных передач

Болельщики «МЮ» в восторге.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» впечатлены Лисандро Мартинесом после его дебюта в матче против «Райо Вальекано». Мартинес в воскресенье сыграл свой первых матч за «дьяволов» этим летом он перешел из «Аякса» за 55 миллионов фунтов стерлингов.

Эрик тен Хаг выпустил аргентинца на позиции центрального защитника вместе с Рафаэлем Вараном, и 24-летний игрок стал одним из лучших на поле. Его статистика это доказывает: Мартинес выиграл все единоборства и показал 100-процентную точность передач.

По итогу он выиграл мяч пять раз, выполнил один блок и один вынос мяча; помимо цифр, Мартинес выглядел очень уверенно во владении с мячом, демонстрировал превосходное позиционное понимание и способность читать игру.

Тен Хаг высоко оценил выход Мартинеса и похвалил его игру с Вараном.

«Я думаю, что это была действительно хорошая командная работа с Рафой, они играли очень солидно, и это было приятно видеть», — сказал он после ничьей 1-1 в матче.

«Вопрос его успеха в том, как быстро я смогу использовать его, но я думаю, что он достаточно хорошо интегрируется в команду».

Мартинес отыграл 60 минут, прежде чем его заменил Эрик Байи. Место в стартовом составе против «Брайтона» кажется маловероятным, учитывая нехватку игровой практики у аргентинца, поэтому Харри Магуайр собирается начать первый матч Премьер-лиги в воскресенье в основе.

Но Мартинес может явно может пробиться в основной состав в самое ближайшее время после впечатляющего дебюта.