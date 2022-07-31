Джорджина Родригес посетила отель Криштиану Роналду в Мадриде на фоне слухов о будущем португальца в «МЮ»

Девушка Криштиану Джоджина Родригес поделилась фотографиями из отеля Pestana CR7 в Мадриде на фоне слухов о будущем футболиста.

Роналду наконец-то вернулся на базу «МЮ», пропустив предсезонку в Австралии по личным причинам. Португалец все еще хочет уйти из команды, хотя Эрик тен Хаг подтвердил, что он будет задействован в сегодняшнем товарищеском матче против «Райо».

По сообщениям источников, Джорджина хочет вернуться в Испанию, хотя похоже, что ни «Реал Мадрид» , ни «Атлетико» не заинтересованы в трансфере 37-летнего Криштиану.

Президент «Атлетико» Энрике Сересо заявил, что слухи о переходе Криштиану в состав «красно-белых» не имеет ничего общего с правдой.

«Я не знаю, кто придумал эту историю о Криштиану Роналду и «Атлетико», но это точно не правда. Его появление в «Атлетико» невозможно», - подтвердил Сересо в интервью для Cadena Cope.