Домашний старт и матч с «Ливерпулем»: расписание первых 5 туров «МЮ» в АПЛ

«МЮ» осталось сыграть только один товарищеский матч в предсезонке, сегодня вечером команда Эрика тен Хага будет противостоять «Райо Вальекано». По окончании встречи «красные дьяволы» будут готовиться к старту Премьер-Лиги.

«МЮ» начнет свой путь в домашнем чемпионате на «Олд Траффорд», приняв «Брайтон», а уже в третьем туре команду ждет серьезное испытание «Ливерпулем».

Давайте посмотрим на расписание первых пяти туров команды Эрика тен Хага:

«МЮ» - «Брайтон», 7 августа

«Брентфорд» - «МЮ», 13 августа

«МЮ» - «Ливерпуль», 22 августа

«Саутгемптон» - «МЮ», 27 августа

«Лестер» - «МЮ», 1 сентября