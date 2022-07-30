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Санчо не попал в состав «МЮ» на матч с «Атлетико» – Тен Хаг объяснил причину

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Джейдон Санчо Джейдон Санчо
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«Манчестер Юнайтед» проводит товарищеский матч против «Атлетико» Мадрид. Вопреки ожиданиям, в составе «красных дьяволов» не появился Джейдон Санчо. Эрик тен Хаг объяснил причину отсутствия футболиста:

«Он резко заболел, поэтому не смог выйти на поле. Сегодня мы увидим Мартинеса и Эриксена. Посмотрим, как пойдет игра».

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Босс «Манчестер Юнайтед» добавил: «Я уже сказал, мы хотим, чтобы многие игроки проводили на поле 90 минут, но Мартинес и Эриксен пока к этому не готовы».

Вместе с Санчо такие футболисты, как Варан, Уан-Биссака, Байи, Фил Джонс и Люк Шоу, не попали в заявку на матч с «Атлетико».

Однако эти игроки могут выйти на поле в воскресном матче против «Райо Вальекано». 

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