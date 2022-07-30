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Тен Хаг хочет подписать еще трех игроков – у тренера уже есть кандидатуры

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По словам журналиста Сэмюэля Лакхерста из издания Manchester Evening News, Эрик тен Хаг еще не закончил с трансферами в это летнее окно. 

Сообщается, что после подписаний Маласии, Эриксена и Мартинеса голландский коуч присматривается еще к трем игрокам. Тен Хаг хочет заполучить двух полузащитников — предположительно, Френки де Йонга и Антони. 

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Отказ «Барселоны» платить де Йонгу 17 миллионов евро еще больше усложнил и так непростую сделку. Считается, что сам Френки хочет остаться в «Барсе», даже если ему придется пойти на сокращение зарплаты и занять позицию центрального защитника. При этом необходимо учитывать трансфер Кунде, после его перехода в «Барселону» положение Френки в Каталонии может пошатнуться.  

С Антони ситуация обстоит чуть проще: игрок хочет присоединиться к «Юнайтед», но «Аякс» просит за него минимум 100 миллионов евро.

Тен Хаг также хотел бы подписать запасного вратаря, не будем забывать, что  Хендерсон, Коварж и Бишоп отправились в аренду.

Лакхерст не сказал, есть ли у Тен Хага резервные варианты на случай, если сделки по Антони и Де Йонгу сорвутся. 

Как смотрите на такие трансфера? Делитесь мыслями в комментах.

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