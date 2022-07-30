Два матча за два дня: как закончится предсезонка «МЮ»?

В субботу «Манчестер Юнайтед» отправится в Осло на игру против мадридского «Атлетико» ― это будет предпоследний предсезонный матч «красный дьяволов» этим летом.

Затем футболисты «МЮ» вылетят обратно в Манчестер, чтобы в воскресенье встретиться с «Райо Вальекано» на «Олд Траффорд», завершив свою летнюю кампанию. Игра с «Райо» станет для Тен Хага первым матчем у руля «красных дьяволов» на домашней арене клуба.

Оставшиеся предсезонные игры «Манчестер Юнайтед»:

― против «Атлетико» Мадрид (30 июля, Осло, Норвегия);

― против «Райо Вальекано» (31 июля, Манчестер).

АПЛ стартует 5 августа, турнир откроет матч между «Кристал Пэлас» и «Арсеналом». «Красные дьяволы» проведут свою первую игру в рамках чемпионата Англии 7 августа, команда примет в гостях «Брайтон».

В предсезонной кампании игроки Тен Хага показали достойные результаты, разгромив «Ливерпуль» и ни разу не проиграв. Однако, кажется, команде может помешать сага с Криштиану Роналду, который летом всеми силами пытался покинуть Манчестер. Недавно Криш заявил, что появится на поле в воскресном матче против «Райо». Как считаете, означает ли это, что португалец все же останется в команде?