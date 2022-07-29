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Лисандро – самый пасующий игрок чемпионата Голландии. Теперь понятно, почему тен Хаг так хотел его в «МЮ»

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Абсолютный лидер Эредивизи по этому показателю.

24-летний футболист станет ключевым игроком под руководством Эрика тен Хага в «МЮ», новый гланый тренер хочет также реализовать его прессингующий стиль игры в АПЛ.

В прошлом сезоне центральный защитник в среднем делал больше передач за 90 минут (82,27), чем любой другой игрок Эредивизи , причем 39,49 из них были атакующими и приходились на половину поля соперника.

Эти цифры подчеркивают способность аргентинца разрывать линии соперника, чего голландский специалист не может ожидать от таких защитников «дьяволов», как Гарри Магуайр и Виктор Линделоф.

Статистика Мартинеса в Эредивизи-2021/22:

Пасы: 82.27

Пасы на чужую половину поля: 39.49

Пасы вперед: 30.77

Касания мяча: 108.24

Перехваты 2.17

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