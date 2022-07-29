У «МЮ» 15 лишних игроков перед началом сезона. Диалло – в аренду, Джонса продать, а что же все-таки делать с Роналду?

Заявка «дьяволов» все еще требует тщательной чистки.

Сезон Премьер-лиги 2022/23 начнется на следующей неделе, но «Манчестер Юнайтед » еще не завершил все свои трансферные дела.

Несмотря на то, что в стартовом составе все еще есть несколько зияющих дыр за месяц, оставшийся до закрытия окна трансферов, состав «Олд Траффорд» на некоторых поизициях остается неоправданно раздутым.

Итак, вот что Эрик тен Хаг может сделать этим летом со своими игроками (выбор субъективный, но все же).

Новые приобретения

Лисандро Мартинес, Кристиан Эриксен, Тирел Маласия.

Игроки, которых нужно оставить

Дэвид Де Хеа, Диогу Далот, Рафаэль Варан, Скотт Мактомини, Криштиану Роналду (жаль, что он другого мнения), Маркус Рэшфорд, Люк Шоу, Гарри Магуайр, Бруну Фернандеш, Энтони Эланга, Фред, Виктор Линделоф, Том Хитон, Аарон Ван-Биссака, Антони Марсьяль, Зидан Икбал, Джейдон Санчо.

Игроки на продажу

Фил Джонс, Аксель Туанзебе, Алекс Теллес, Теден Менджи, Эрик Байи, Донни ван де Бек, Брэндон Уильямс, Таит Чонг.

Игроки в аренду

Алехандро Гарначо, Шола Шортайр, Факундо Пельистри, Аннибаль Межбри, Джеймс Гарнер , Чарли Сэвидж, Амад Диалло.

Статус не определен (находится под следствием)

Мэйсон Гринвуд.

А вот наглядная графика текущей ситуации: