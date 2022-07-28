«Это будет странно». Эксперт считает, что CR7 больше не вписывается в раздевалку «МЮ»

Бывший защитник «Астон Виллы» Алан Хаттон заявил, что Криштиану Роналду тяжело придется в раздевалке «МЮ». Эксперт настаивает, что неуверенность в будущем португальца может повлиять на положительную динамику команды Эрика тен Хага. Об этом Хаттон сказал Football Insider:

«Однозначно, в раздевалке будет много вопросов, игроки захотят узнать, что именно происходит».

«Ситуация странная, нам говорят о «личных причинах», и мы почти ничего не знаем, что там на самом деле. Но когда футболист пропускает предсезонку, то тем самым он как бы кричит, что не хочет больше оставаться в клубе».

«Если Роналду решил, что ему важнее играть в Лиге Чемпионов, то это его выбор. В конце концов, у него остается всего год по контракту»

«Возможно, ему просто хочется хайпа. Но думаю, что команде, особенно когда она на стадии обновления, очень важно понимать его истинные желания и планы».

«Роналду не может просто со следующей недели присоединиться к команде, решив, что он хочет играть. Так не работает, даже если он и поддерживал отличную физическую форму. Для меня это очень непонятная ситуация».

Пятикратный обладатель Золотого Мяча уведомил «МЮ» о том, что хочет уйти. Английский клуб готов выслушать предложения по португальцу, но главные претенденты «Бавария» и «Атлетико» сняли свои кандидатуры.