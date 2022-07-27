Первые слова Мартинеса в «МЮ»: «Для меня большая честь присоединиться к этому великому клубу»

Лисандро Мартинес официально присоединился к «Манчестер Юнайтед», приводим первые слова защитника в качестве игрока «красных дьяволов»:

«Для меня большая честь присоединиться к этому великому футбольному клубу. Я так много работал, чтобы достичь этой вершины, и теперь, когда я здесь, я собираюсь работать еще усерднее. Мне посчастливилось быть частью успеха моих прошлых клубов, я хочу продолжить эту тенденцию в «Манчестер Юнайтед». Для этого нам придется усердно работать, но я твердо верю в то, что под руководством этого тренера и его штаба, а также вместе с моими новыми одноклубниками мы сможем это сделать».

Центральный защитник добавил: «Я хочу поблагодарить «Аякс» и их болельщиков за всю ту поддержку, которую они мне оказали. Я провел невероятное время там, но чувствую, что настал подходящий момент, чтобы проверить себя в другой среде. Теперь я в идеальном клубе, чтобы осуществить задуманное».

Лисандро заключил с «МЮ» договор до лета 2027 года с опцией продления еще на сезон. Известно, что трансфер 24-летнего игрока обошелся «красным дьяволам» в 57+10 млн евро.