«МЮ» готов продать Роналду: Тен Хаг больше не против

По сообщению Sky Sports, «Манчестер Юнайтед» в настоящее время принимает реальность ситуации с Криштиану Роналду в клубе.
«Красные дьяволы» готовы выслушать предложения по 37-летнему футболисту, который во вторник провел переговоры.
Сообщается, что «Юнайтед» не хотел отпускать его, что побудило его агента Мендеша предложить продление на один год — только если Роналду будет разрешено уйти в аренду в команду Лиги чемпионов.
Такое отношение вызвало широкую критику, и теперь «Юнайтед» смирился с перспективой потерять Криштиану.
Sky Sports сообщает, что, несмотря на публичные заявления Эрика тен Хага о том, что он не будет продавать Роналду, голландский босс «в частном порядке договорился» с советом директоров о его продаже.
Руководители клубов и Тен Хаг, как сообщается, считают, что лучше разорвать отношения с Роналду, чтобы избежать дисгармонии в раздевалке.
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