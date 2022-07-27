«МЮ» готов продать Роналду: Тен Хаг больше не против

По сообщению Sky Sports, «Манчестер Юнайтед» в настоящее время принимает реальность ситуации с Криштиану Роналду в клубе.

«Красные дьяволы» готовы выслушать предложения по 37-летнему футболисту, который во вторник провел переговоры.

Сообщается, что «Юнайтед» не хотел отпускать его, что побудило его агента Мендеша предложить продление на один год — только если Роналду будет разрешено уйти в аренду в команду Лиги чемпионов.

Такое отношение вызвало широкую критику, и теперь «Юнайтед» смирился с перспективой потерять Криштиану.

Sky Sports сообщает, что, несмотря на публичные заявления Эрика тен Хага о том, что он не будет продавать Роналду, голландский босс «в частном порядке договорился» с советом директоров о его продаже.