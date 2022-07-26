Американская теле- и радиоведущая Элисон Экманн выложила в TikTok видео, в котором она вспомнила, как однажды Криштиану Роналду пригласил ее к себе домой.

Говоря о том случае, победительница шоу Big Brother VIP рассказала:

«Я организовала мероприятие для Роналду, посвященное его новому аромату. Затем мы подружились на вечеринке, и Криштиану пригласил меня к себе домой. Я согласилась только при условии, что когда я попрошу – он вызовет мне водителя и отправит домой, потому что я знаю чем обычно такое заканчивается.

Экманн также сообщил, что они обменивались номерами и переписывались почти месяц:

«Когда мы вышли из его дома, он попросил мой номер, и мы месяц переписывались, но это было очень буднично: «Привет, как дела. Что ты делаешь? Я работаю. Я дома». Я думаю, он хотел, чтобы я пригласила его к себе, но я не хожу вокруг гребаных знаменитостей».

Звезда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду уже несколько лет находится в постоянных отношениях с партнершей Джорджиной Родригес. Ранее в этом месяце португальская суперзвезда была замечена в заслуженном отпуске с Джорджиной и детьми на Майорке.