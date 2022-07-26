«Их поддержка невероятна»: Тен Хаг о болельщиках «МЮ»

После матча с «Астон Виллой» Тен Хаг высказался о болельщиках «Манчестер Юнайтед»:

«Я думаю, что поддержка была невероятной. Было просто фантастически встретиться с таким количеством болельщиков по всему миру. Мы знаем, что они рядом с нами, это поможет нам в следующем сезоне. Так много фанатов, мы должны дать им что-то взамен, и мы будем усердно работать для этого».

Тен Хаг проведет свою первую игру в качестве главного тренера «Юнайтед» на «Олд Траффорд» на следующей неделе, когда «красные дьяволы» примут «Райо Вальекано». Игра станет последней встречей «МЮ» в рамках предсезонной подготовки.

Для команды Тен Хаг сезон официально начнется 7 августа. В гости к «красным дьяволам» заглянет «Брайтон».