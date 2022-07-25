«Игроки все те же, но ощущение, что команда полностью изменилась»: Джейдон Санчо оценивает влияние Эрика тен Хага

«Прошлый сезон не удался, думаю, что каждому из нас есть что доказывать в предстоящем сезоне», - цитирует Джейдона Санчо Manchester Evening News.

«Мы не хотим играть так, как делали это в том году и огорчать болельщиков. Многие из них долго добираются, чтобы посмотреть наш матч. Я уверен, что в этом сезоне мы наверстаем упущенное и каждую игру будем проводить на 100%, чтобы быть уверенными, что болельщики с улыбками покидают стадион».

Вингер «МЮ», забивший три гола в четырех матчах предсезонки продолжил:

«Тренировки во время предсезонки проходят позитивно, парни принимают во внимание все, что говорит Эрик».

«Сейчас мне намного комфортнее, голы, забитые в предсезонке, дали мне уверенность, которую я надеюсь использовать после старта сезона».

«У нас все те же игроки, но ощущение, что команда полностью изменилась. Мы работаем над этим, мы чувствуем, что становимся сильнее».

«Для тренера очень важно, чтобы команда была сплочённой, мы веселимся вместе, организовываем командные ужины, все это помогает».

Считалось, что Тен Хаг очень строгий и авторитарный тренер, именно таким он является на поле, но за пределами поля, оказалось, что он веселый парень.

Скоро стартует сезон в АПЛ, и вот тогда мы точно сможем оценить влияние нового тренера на команду.