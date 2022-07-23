Рейтинг потенциальных трансферов и завершенных сделок «Манчестер Юнайтед» от худшего к лучшему

«Манчестер Юнайтед» уже подписал трех игроков для Эрика тен Хага в его первое летнее трансферное окно в качестве тренера.
«Красные дьяволы» также надеются подписать опорного полузащитника и нападающего, чтобы усилить состав.
Здесь мы ранжируем завершенные сделки «Юнайтед» и потенциальные будущие трансферы от худшего к лучшему.
Худшие
Дензел Думфрис: правый защитник «Интера» провел с ними многообещающий сезон в Серии А, забив 9 голов в 33 матчах. Но ему еще предстоит проявить себя на самом высоком уровне против непредсказуемых, быстрых нападающих и, возможно, он не полностью готов к напряженным играм Премьер-лиги.
Многообещающие
Тайрелл Маласия: 22-летний крайний защитник был подписан в качестве альтернативы Люку Шоу. У Маласии впереди еще долгая карьера, и под руководством Тен Хага он может стать основным в «МЮ». Однако для этого ему нужно будет улучшить атакующие качества.
Хорошие
Френки де Йонг: Игрок «Барселоны» был целью «Юнайтед» в течение последних нескольких месяцев. Он качественный игрок, обладающий превосходными пасовыми качествами, хладнокровием и высоким футбольным IQ. У него определенно есть технические качества и способности, чтобы процветать у Тен Хага. Тем не менее, способность Де Йонга добиваться успеха в физических, агрессивных играх Премьер-лиги остается под вопросом, что удерживает его от «лучшего» уровня.
Мемфис Депай: Возможно, он и провалился на «Олд Траффорд», но Мемфис изменился. Теперь он более уверен в себе и безжалостен в завершении, забив 13 голов за «Барсу» в прошлом сезоне. Он может стать неплохим приобретением для «Юнайтед», особенно за небольшой гонорар.
Энтони: В прошлом сезоне Энтони провел впечатляющий сезон под руководством Тен Хага в «Аяксе», забив 12 голов и отдав 10 результативных передач. Он огненный, хитрый вингер, который любит вести мяч через правый фланг, проникая внутрь и вызывая хаос в защите. Он может стать прекрасным дополнением к атаке «Юнайтед» и внести разнообразие в атаку.
Лучшие
Кристиан Эриксен: Вероятно, это самое экономное подписание, сделанное «Юнайтед» за последние годы. 30-летний игрок имеет многолетний опыт в Премьер-лиге, знает, как выступать в самых важных матчах, и является волшебником в полузащите. Он должен идеально вписаться в систему Тен Хага, привнести творческий импульс в полузащиту и добавить столь необходимую глубину команде.
Лисандро Мартинес: ранее известный как «Амстердамский мясник» в «Аяксе», Мартинес — агрессивный воин. Его способность побеждать в дуэлях, запугивать нападающих и умело перемещать мяч должны помочь чувствовать себя спокойно. Возможно, «Юнайтед» немного переплатил за него, но, тем не менее, Мартинес был блестящим приобретением.
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