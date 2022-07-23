Рейтинг потенциальных трансферов и завершенных сделок «Манчестер Юнайтед» от худшего к лучшему

«Манчестер Юнайтед» уже подписал трех игроков для Эрика тен Хага в его первое летнее трансферное окно в качестве тренера.

«Красные дьяволы» также надеются подписать опорного полузащитника и нападающего, чтобы усилить состав.

Здесь мы ранжируем завершенные сделки «Юнайтед» и потенциальные будущие трансферы от худшего к лучшему.

Худшие

Дензел Думфрис: правый защитник «Интера» провел с ними многообещающий сезон в Серии А, забив 9 голов в 33 матчах. Но ему еще предстоит проявить себя на самом высоком уровне против непредсказуемых, быстрых нападающих и, возможно, он не полностью готов к напряженным играм Премьер-лиги.

Многообещающие

Тайрелл Маласия: 22-летний крайний защитник был подписан в качестве альтернативы Люку Шоу. У Маласии впереди еще долгая карьера, и под руководством Тен Хага он может стать основным в «МЮ». Однако для этого ему нужно будет улучшить атакующие качества.

Хорошие

Френки де Йонг: Игрок «Барселоны» был целью «Юнайтед» в течение последних нескольких месяцев. Он качественный игрок, обладающий превосходными пасовыми качествами, хладнокровием и высоким футбольным IQ. У него определенно есть технические качества и способности, чтобы процветать у Тен Хага. Тем не менее, способность Де Йонга добиваться успеха в физических, агрессивных играх Премьер-лиги остается под вопросом, что удерживает его от «лучшего» уровня.

Мемфис Депай: Возможно, он и провалился на «Олд Траффорд», но Мемфис изменился. Теперь он более уверен в себе и безжалостен в завершении, забив 13 голов за «Барсу» в прошлом сезоне. Он может стать неплохим приобретением для «Юнайтед», особенно за небольшой гонорар.