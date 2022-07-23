📹 Ошибка Давида Де Хеа прерывает победную серию «МЮ» под руководством Тен Хага

Беспроигрышная серия «Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага закончилась после ошибки Давида Де Хеа в самую последнюю минуту в матче с «Астон Виллой».

«Красные дьяволы» вели со счетом 2:0 , выйдя в лидеры в первом тайме благодаря удару Джейдона Санчо и автоголу Мэтти Кэша.

Леон Бейли на 49й минуте помог «Астон Вилле» отыграть один мяч, а Калум Чеймберс сравнял счет в дополнительное время, пробив головой после углового. Давид Де Хеа подвергся критике в социальных сетях за то, что не вышел из ворот.

Испанца обвиняют в пассивности в таких ситуациях, Эрику тен Хагу предстоит работать над этим.

Болельщики в социальных сетях были возмущены:

«Астон Вилла» сравнивает счет в последнюю минуту матча… классный удар головой Каллума Чемберса, но думаю, что Де Хеа должен был выйти из ворот».

«Только что посмотрел матч, честно говоря, со стороны Де Хеа это отвратительно».

«Вратарь — единственный игрок на поле, который может кого-то толкнуть, и это не будет считаться фолом. Это шокирует со стороны де Хеа, он делает одно и то же последние 10 лет».

«Мы снова это видим, пока в предсезонке, но когда сезон возобновится, Де Хеа снова будет ничего не делать во время навесов. Проблемы все те же, теперь и Тен Хаг их увидел».

«Пассивность Де Хеа просто бессмысленна».

«Люди думают, что Тен Хаг может изменить Де Хеа за пару матчей. Это один из худших выходов, что я видел за последние 10 лет».