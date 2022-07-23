Пять жестов Криштиану Роналду, которые растопят ваше сердце

Криштиану Роналду известен своей щедростью. 37-летний игрок «МЮ» заработал себе репутацию одного из самых добросердечных футболистов.

Выросший в очень скромных условиях, Криштиану всегда старается благодарить людей за любовь и восхищение, которое получает от них.

По сообщениям, Криштиану пожертвовал весь свой призовой бонус на Евро 2016 в фонд, который финансирует исследования рака у детей.

Роналду также поддерживал Палестину в борьбе с Израилем и в ноябре 2012 года пожертвовал 1,5 млн евро на помощь палестинским детям в Газе.

Криштиану не только активно занимается благотворительностью, но и делает счастливее людей рядом с ним, радуя красивыми жестами друзей и товарищей по команде.

Вот пять примеров щедрости Роналду:

Донорство

Не секрет, что Криштиану Роналду предпочитает не делать татуировки, как другие игроки. Он регулярно сдает кровь в клиниках в родной Португалии и не хочет шрамовать свое тело татуировочными иглами, которые могли бы помешать ему делать это.

Впервые Криштиану понял значение сдачи крови после случая с товарищем по национальной сборной.

В интервью для Cadena Cope, Роналду рассказал, как история Карлуша Мартинша сделала его более ответственным.

«Когда Карлуш играл в сборной, он рассказал нам о проблеме его сына, и все игроки объединились, чтобы помочь ему, мы понимали, что ситуация очень сложная».

«Стать донором костного мозга – это то, что многие люди считают очень сложным, но на самом деле это то же самое, что сдать кровь. Вам это ничего не стоит. Это очень простой процесс, после которого ты чувствуешь себя счастливым, потому что понимаешь, что помог другому человеку».

Греческий остров

Быть агентом Криштиану Роналду, значит работать на одной из самых высокооплачиваемых должностей в мире. Вы не только получаете удовлетворение от работы, когда ваш подопечный выигрывает трофеи, большие дивиденды от сделок, но и дополнительные бонусы от самого Криштиану.

Так Жорже Мендеш показал миру, что значит быть близким с Роналду. Агент попросил Криштиану стать шафером на его свадьбе, футболист был так тронут, что купил остров в Греции и подарил его Мендешу на свадьбу.

Когда речь идет о друзьях, Криштиану не думает дважды и не скупится. Сообщается, что остров, который Криш выбрал для Мендеша имеет форму его бутсы.

Часы в честь Десимы

«Реал Мадрид» сотворил историю, которую не удастся повторить ни одному клубу в ближайшем будущем. В 2014 году «сливочные» обыграли «Атлетико» и завоевали свой 10й кубок Лиги Чемпионов.

Очень счастливый Роналду решил порадовать своих товарищей по команде таким эффектным способом, который только он мог себе позволить.

На Рождество после победы Криштиану подарил всем одноклубникам эксклюзивные часы Bulgari, посвященные Десиме. Каждое изделие обошлось португальцу в 8 200 евро, на каждом было выгравировано имя футболиста, инициалы CR7 и La Decima.

Подарок маме на День Рождения

Криштиану многое делает для благотворительности и для друзей и, разумеется, для своих родных. В декабре 2015 года он подарил своей маме белый Porsche в день ее рождения.

Долореш Авейру показала подарок сына в социальных сетях и еще раз призналась, как счастлива, и как гордится успехами Криштиану.

Криштиану вырос в бедной семье, мама всегда поддерживала его и помогла достичь сегодняшнего успеха и славы. Криштиану не забыл об этом. Его любовь к машинам известна всем, поэтому он сделал маме самый шикарны подарок, на который был способен.

Серебряная бутса

Хотя Криштиану сыграл важнейшую роль в успехе Португалии на Евро 2016, финал ему пришлось смотреть на скамейке запасных. Футболист получил серьезную травму после подката и не смог продолжать игру. Все пошло не по плану, и Португалия рисковала проиграть французам в финале.

Но даже покинув поле, Криштиану не оставил свои обязанности капитана, продолжая поддерживать команду у кромки поля. В турнире он записал в свой актив 3 гола и 3 ассиста и был награжден Серебряной бутсой УЕФА.

Но т.к Криштиану все же пропустил финал, он благородно подарил бутсу Нани, занявшему место капитана на поле в матче с Францией, в знак благодарности за успех.

Нани не замедлил поблагодарить Криштиану в социальных сетях, отметив, что именно Роналду вдохновил команду идти до конца.