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Эксперимент или проверенная классика? Выбираем лучший состав «МЮ» на матч с «Астон Виллой»

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В субботу «Манчестер Юнайтед» встретится с «Астон Виллой» под руководством Стивена Джеррарда. 

Это будет четвертый матч «МЮ» в рамках подготовки к сезону. «Красные дьяволы» попытаются одержать четвертую победу подряд, но Стиви Джи может вспомнить старые времена и потрепать нервишки сопернику. 

Криштиану Роналду так и не явился на тренировки клуба, остальные игроки находятся в расположении «МЮ». 

Давайте подумаем над тем, какой состав лучше выбрать Тен Хагу.

Вариант 1:

Такой состав – старая добрая классика, уже проверенная Тен Хагом. Санчо, Магуайр и Далот хорошо сыграли в победном матче с «Кристал Пэлас», так что они вполне могут выйти на поле против «Астон Виллы». 

Вариант 2:

Этот вариант более экспериментальный. Перед официальным стартом сезона Тен Хагу нужно проверить молодежь и резервных игроков, а заодно дать немного отдохнуть основному составу «красных дьяволов». 

Том Хитон заменит в воротах Давида Де Хеа, в защите появятся Маласиа, Байи, Линделеф и Уан-Биссака. Конечно, стоит дать шанс молодым Сэвиджу, Икбалу и Эланге.

Какой состав лучше выбрать Тен Хагу: экспериментальный или проверенный? Делитесь мыслями в комментариях!

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