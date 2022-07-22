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Тен Хаг заступился за Магуайра перед хейтерами, освиставшими Харри

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Фанаты «Манчестер Юнайтед» вновь освистали Харри Магуайра, на этот раз – во время товарищеского матча с «Кристал Пэлас».

Капитан играл хорошо, постепенно свист сменился аплодисментами, ведь «Юнайтед» выиграл со счетом 3:1.

Эрик тен Хаг высказался о свисте в сторону Харри: «Мы слышали шум. Но мы понимаем, что достойное выступление тушит критику».

Fans baffled at Harry Maguire photo on social media with spectator at Elland Road apparently edited in

Тренер продолжил: «Думаю, что Харри Магуайр и команда впечатлили болельщиков своей игрой, потому критика прекратилась. Мне кажется, важно думать о том, как мы можем своей игрой изменить ситуацию. Это то, над чем мы работаем».

Болельщики призывают лишить Магуайра капитанской повязки, но Тен Хаг остается глух к таким просьбам.

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