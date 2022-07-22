«МЮ» потратил кучу денег на центральных защитников: 6 игроков, 8 сезонов, 250 млн фунтов

Лисандро Мартинес недавно официально стал игроком "МЮ".
24-летний игрок сборной Аргентины станет шестым центральным защитником, перешедшим на «Олд Траффорд» за последние восемь сезонов под руководством четырех разных менеджеров.
На Мартинеса будет оказываться давление, так как ни один из центральных защитников, подписанных «МЮ» с сезона 2015/16, не смог стать бесспорным стартовым игроком.
Последние 8 трансферов центральных защитников «Манчестер Юнайтед»:
2015/16 — Маркос Рохо (16 миллионов фунтов стерлингов)
2016/17 — Эрик Байи (30 млн фунтов стерлингов)
2017/18 — Виктор Линделеф (31 млн фунтов стерлингов)
2018/19 — нет
2019/20 — Харри Магуайр (80 миллионов фунтов стерлингов)
2020/21 — нет
2021/22 — Рафаэль Варан (41 миллион фунтов стерлингов)
2022/23 — Лисандро Мартинес (57 миллионов фунтов стерлингов)
Общая потраченная сумма: 245 миллионов фунтов стерлингов.
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