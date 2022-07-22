«МЮ» потратил кучу денег на центральных защитников: 6 игроков, 8 сезонов, 250 млн фунтов

24-летний игрок сборной Аргентины станет шестым центральным защитником, перешедшим на «Олд Траффорд» за последние восемь сезонов под руководством четырех разных менеджеров.

На Мартинеса будет оказываться давление, так как ни один из центральных защитников, подписанных «МЮ» с сезона 2015/16, не смог стать бесспорным стартовым игроком.