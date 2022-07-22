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Тен Хаг настаивал на трансфере Мартинеса: Эрик уважает защитника и ценит его «агрессию»

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Переход Лисандро Мартинеса в «Манчестер Юнайтед» недавно был объявлен официально.

Эрик тен Хаг был тем, кто настаивал на покупке центрального защитника, которого он подписал в "Аякс" еще в 2019 году.

Голландец «любит игроков, которых знает и которым доверяет», а аргентинец заслужил его уважение, вернув себе место в команде после того, как когда-то попал на скамейку запасных.

Еще одним ключевым фактором для нового босса «Олд Траффорд» стала «агрессия» 24-летнего футболиста. 

Стиль защиты Мартинеса — это то, что Тен Хаг хочет видеть больше в следующем сезоне.

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