Тен Хаг настаивал на трансфере Мартинеса: Эрик уважает защитника и ценит его «агрессию»

Переход Лисандро Мартинеса в «Манчестер Юнайтед» недавно был объявлен официально.

Эрик тен Хаг был тем, кто настаивал на покупке центрального защитника, которого он подписал в "Аякс" еще в 2019 году.

Голландец «любит игроков, которых знает и которым доверяет», а аргентинец заслужил его уважение, вернув себе место в команде после того, как когда-то попал на скамейку запасных.