Тен Хаг настаивал на трансфере Мартинеса: Эрик уважает защитника и ценит его «агрессию»

Переход Лисандро Мартинеса в «Манчестер Юнайтед» недавно был объявлен официально.
Эрик тен Хаг был тем, кто настаивал на покупке центрального защитника, которого он подписал в "Аякс" еще в 2019 году.
Голландец «любит игроков, которых знает и которым доверяет», а аргентинец заслужил его уважение, вернув себе место в команде после того, как когда-то попал на скамейку запасных.
Еще одним ключевым фактором для нового босса «Олд Траффорд» стала «агрессия» 24-летнего футболиста.
Стиль защиты Мартинеса — это то, что Тен Хаг хочет видеть больше в следующем сезоне.
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