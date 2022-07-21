CR7 отчаяно хочет в Лигу Чемпионов и готов пойти на 30% снижение зарплаты

Вот уже три недели назад Криштиану Роналду сказал «МЮ», что хочет уйти из клуба. Однако, найти новую команду 37-летнему португальцу оказалось не так и легко.

«ПСЖ», «Бавария» и «Челси» отказались от пятикратного обладателя Золотого мяча. В последние пару дней Криштиану связывают с «Атлетико». Однако, команда Диего Симеоне не потянет зарплату футболиста.

По информации CBS, агент Криштиану Жорже Мендеш уведомил испанский клуб, что его клиент готов пойти на сокращение зарплаты на 30%, чтобы ускорить процесс. В этом случае Криштиану все равно будет получать минимум 300 000 фунтов в неделю.

Криштиану отчаянно хочет уйти из «МЮ», чтобы играть в Лиге Чемпионов. Он также хочет бороться и за другие серьезные трофеи, но сомневается, что сможет сделать это с «Юнайтед», глядя на результаты команды в это трансферное окно.