Де Йонг отказывается переходить в «МЮ»: ему не нравится, как управляется клуб, и сам город

Френки де Йонг продолжает отказываться от перехода в «Манчестер Юнайтед» , несмотря на то , что клубы достигли договоренности о трансфере.

Основная причина этого в том, что ему просто не нравится город Манчестер и перспектива там жить.

Также Де Йонг недоволен тем, как «Юнайтед» управлялся в последние годы, и их «нестабильными результатами».

Несмотря на то, что «красные дьяволы» договорились с «Барсой» о цене полузащитника, он продолжает сопротивляться переезду.

Эта сделка не может быть завершена, если Де Йонг не согласует личные условия с «Юнайтед» и не даст свое «да» на присоединение к "МЮ".

Голландец в настоящее время тренируется с «Барсой» в их предсезонном туре по США и даже участвовал в их победе над «Интер Майами » со счетом 6:0 во вторник.