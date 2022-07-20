📹«МЮ» выиграл третий товарищеский матч подряд, Марсьяль снова забил

«МЮ» продолжает серию успешных товарищеских матчей в рамках предсезонного тура. Вчера в Австралии на огромном стадионе «Мельбурн Крикет Граунд» на глазах у 80 000 человек, «Кристал Пэлас» пытался бороться с «Манчестер Юнайтед», но потерпел поражение.

За «МЮ» отличились Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо. Марсьяль также отметился и голевой передачей на Джейдона Санчо, остальные два ассиста в свой актив записали Далот и Ван де Бек.

Таким образом «МЮ» выиграл третий товарищеский матч подряд, Марсьяль забивал в каждом из них.

Похоже, методы Эрика тен Хага работают! Ждем старта официальных матчей.