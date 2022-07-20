Джорджина Родригес подталкивает Криштиану к возвращению в Испанию

Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес призывает португальца вернуться в Испанию, сообщает Diario Sport. 37-летнего форварда связывают с переходом в «Атлетико».

Криштиану хочет уйти из «МЮ», чтобы играть в Лиге Чемпионов, поскольку приближается к закату своей блистательной карьеры.

«Красные дьяволы» продолжают настаивать, что Роналду не продается и входит в планы Эрика тен Хага на будущий сезон. Криштиану не поехал в предсезонный тур с командой в Таиланд и Австралию. Дело в том, что Джорджина хочет, чтобы семья вернулась в Испанию, желательно в Мадрид, и активно склоняет к этому футболиста.

Отношения пары начались в Мадриде в 2016 году, когда Криштиану выступал за Королевский клуб. Спустя два года Роналду и Джорджина переехали в Турин, а через три года – в Манчестер.

По сообщениям испанского издания, Джорджина переживает, что частые переезды не идут на пользу детям. Напомним, что пара у пары их пятеро.

Если Криштиану вернется в столицу, то присоединится к главному сопернику «Мадрида» - «Атлетико». The Sun сообщает, что главный тренер «красно-белых» Диего Симеоне был бы рад видеть Роналду на «Ванда Метрополитано».