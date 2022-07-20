«Он бы разорвал Премьер Лигу». Болельщики «МЮ» высказываются о гипотетическом обмене Роналду на Месси

Криштиану Роналду хочет уйти из «МЮ» этим летом, чтобы играть в Лиге Чемпионов. А Лионель Месси, якобы, отказывается продлевать контракт с «ПСЖ», который закончится в будущем году.

Некоторые болельщики «МЮ» поддерживают идею сделки по обмену Роналду-Месси до закрытия трансферного окна.

Trex (via RedCafe): «Месси в качестве «ложной девятки» в схеме Эрика тен Хага разорвал бы Премьер Лигу».

UnitedFire: «Для Месси переход в «ПСЖ» получился не очень удачным, Роналду хочет уйти. Обмен имел бы смысл. Оба клуба получат экономическую выгоду от новых сделок, новые футболки будут раскупаться еще активнее. Месси помоложе, поэтому будет стоить дороже, но давайте не будем волноваться на этот счет, уверен, что оба трансфера себя оправдают».

hellhunter: «Они зарабатывают примерно одинаково, так что, почему нет? Я не жду многого, но провести сезон с Месси было бы круто».

Skills: «Наблюдать за игрой Месси на «Олд Траффорд» было бы очень запоминающимся для любого болельщика. Не забывайте, что в конце концов, футбол – это именно развлечение. Смотреть, как особенные футболисты играют за твой клуб – это магия».

А как вам такой расклад?