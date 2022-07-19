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«Он не имеет права носить футболку нашего клуба». Фанаты «Атлетико» в бешенстве из-за возможного трансфера Роналду

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Мадридский «Атлетико» неожиданно оказался основным претендентом на форварда «МЮ».

Сообщается, что окружение Криша убедило Диего Симеоне подписать его, проведя прмяые переговоры с боссом «Атлетико».

Перспектива того, что Роналду будет играть за красно-белую команду Мадрида кажется просто невероятной, учитывая его легендарное время в «Реале» .

И мысль о том, что Роналду появится в форме «Атлетико» очень не нравится фанатам «матрасников»

Болельщик «Атлетико» Джонатан Фернандес сказал Роналду, что не может носить их футболку из-за «неуважения», которое он проявлял к их фанатам на протяжении многих лет.

«Все очень просто: Криштиану Роналду не имеет права носить футболку нашего клуба»,— сказал он The Sun.

«Игрок, который никогда не уважал и смеялся над всеми фанатами «Атлетико». Он годами был ведущим нападающим заклятого врага, ввязывался в многочисленные стычки с самыми любимыми игроками нашего клуба.  «Криштиану Роналду — полная противоположность философии «Атлетико».

Image: Alamy

Джонатан, тем не менее, признает, что Роналду наверняка забьет много голов в клубе, но утверждает, что оно того не стоит.

«Со спортивной точки зрения? Он забьет много голов. В этом никто не сомневается", - добавил он.

«Но, на мой взгляд, победа — это еще не все».

Роналду, который не поехал на предсезонный тур «Манчестер Юнайтед», по-прежнему не определился со своим будущим, стремясь перейти в команду, выступающую в Лиге чемпионов.

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