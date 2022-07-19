Заслуживает ли Икбал еще одного шанса? Рэшфорд или Эланга в старте? Выбираем стартовый состав на матч с «Кристал Пэлас»

Роналду в составе снова не будет.

Подготовка «Манчестер Юнайтед» к сезону продолжится во вторник товарищеским матчем против команды Премьер-лиги «Кристал Пэлас» в Мельбурне.

Эрик тен Хаг, вероятно, снова будет использовать разные составы на каждый тайм, но у голландца все еще есть несколько дилемм относительно выбора стартового состава.

Вариант 1

Некоторые игроки «Манчестер Юнайтед» до сих пор далеки от боевой формы, и Тен Хаг может дать шансы Эрику Байи и Зидану Икбалу. В этом варианте отсутствие Роналду в составе могут попробовать компенсировать Эланга, Санчо и Марсьяль.

Вариант 2

Тем не менее, голландец также может выбрать более привычный состав с упором на игроков, которые будут играть в основе в следующем сезоне, ведь первые матчи Премьер-лиги 2022/23 уже не за горами.

А как бы вы заменили Роналду в составе «МЮ»?