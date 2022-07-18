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«Болельщики будут наслаждаться его игрой». Тен Хаг прокомментировал подписание Эриксена

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Эрик тен Хаг прокомментировал подписание Кристиана Эриксена.

«Кристиан – опытный игрок. Он играл в Италии, в Голландии, в Англии, он хорошо знает Премьер Лигу».

«Его присутствие в команде для нас преимущество. Я считаю Эриксена отличным футболистом, думаю, что болельщики будут наслаждаться его игрой, потому что он креативен и полон идей».

«Я думаю, что наши футболисты, особенно нападающие, будут очень рады ему, потому что Кристиан будет вовлекать их в игру. Думаю, что мы очень избирательная команды и тот факт, что Кристиан с нами о многом говорит».

«Наша цель – не просто подписание игроков, а подписание правильных игроков. Я очень рад, что Кристиан Эриксен с нами».

Эриксен подписал трехлетний контракт с «МЮ» и присоединится к команде после ее возвращения из предсезонного тура в Австралии.

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