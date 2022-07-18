«Это просто гребаный стыд». Австралийская телеведущая разозлилась на Маркуса Рэшфорда за постыдное фото

Полузащитник «МЮ» засветился с мячом для австралийского футбола.

Австралийская телеведущая Люси Зелич раскритиковала нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда за опубликованное в социальных сетях фото, на котором он позирует с мячом Австралийской футбольной лиги (AFL). Зелич обрушилась на 24-летнего форварда в своем аккаунте в Твиттере, поставив под сомнение его намерения продвигать конкурирующий вид спорта.

«Может ли кто-нибудь сказать мне, в чем смысл этого? Маркус вдруг собирается сменить вид спорта и подписать контракт в AFL? Иди и погладь коалу, познакомься с гордыми членами наших коренных общин, но не это. Это просто чертовски неловко».

Australian Football League — это лига по австралийскому футболу, популярному контактному виду спорта в Австралии, который по мнению местных жителей затормозил рост и развитие европейского футбола в стране. Многие могут воспринять фотографию Рэшфорда с мячом AFL, как способствующую дальнейшему замедлению роста футбола в Австралии.

Зелич не стала скрывать своих слов об AFL, рассказав об истории их соперничества с европейским футболом:

«AFL и ее представители снова и снова делали все, чтобы европейского футбола в Австралии не было. Когда мы подали заявку на чемпионат мира бывший генеральный директор AFL Эндрю Деметриу не сделали ничего, чтобы мы получили крупнейший турнир. Согласие участвовать в рекламе этой глупости просто оскорбительно».

Рэшфорд участвовал в фотосессии AFL в рамках турне «МЮ» по Австралии.