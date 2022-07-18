Роналду предложил себя «Атлетико». Отношения клуба с «Реалом» его не волнуют

Криш отчаянно хочет уйти из «Манчестер Юнайтед».

Криштиану Роналду теперь настаивает на шокирующем для фанатов «Реала» летнем переходе в «Атлетико», сообщает испанское издание Diario AS.

У португальского форварда нет опасений из-за перехода в стан заклятых врагов его бывшего клуба из Мадрида - «Реала».

По информации издания, представители Роналду на личной встрече убедили главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне инициировать переход.

Возможно, «матрасникам» нужно будет продать некоторых игроков, если они хотят увидеть Роналду в своей команде – бесплатно из Манчестера его никто отпускать не собирается.

Накануне Криштиану опроверг слухи о летнем переходе в лиссабонский «Спортинг», но не дал никаких гарантий, что останется в «Манчестер Юнайтед».