«Сумасшедшие деньги»: фанаты «Манчестер Юнайтед» недовольны суммой трансфера Лисандро Мартинеса

«Манчестер Юнайтед» наконец объявил, что они достигли соглашения с «Аяксом» о подписании контракта с Лисандро Мартинесом.

Получив подтверждение, чемпионы Eredivisie раскрыли точную сумму трансфера центрального защитника.

«Юнайтед» заплатит первоначальный взнос в размере 57 млн ​​евро (48,5 млн фунтов стерлингов), а также 10 млн евро (8,5 млн фунтов стерлингов) в качестве возможных бонусов.

В конечном итоге «красным дьяволам», возможно, придется выложить за 24-летнего центрдефа в общей сложности 57 миллионов фунтов стерлингов.

Некоторые болельщики «Юнайтед» посчитали такую переплату неразумной.

CM10 : «Аякс» хорошо поработал, это большие деньги».

GasGoMarchingIN: «Мне кажется, что это слишком большие деньги. Парень из Sky Sports говорит о том, что Мартинес выиграл Кубок Америки, но он сыграл там только одну игру и проиграл место в составе 42-миллионному игроку «шпор» Ромеро (который, честно говоря, действительно очень хороший защитник). Разочарован тем, что клубы все еще обдирают «Юнайтед» на каждом трансфере. Надеюсь, что он хотя будет удачным подписанием, должен отработать то, что мы на него потратили.

Абраксас : «Вау, вышло даже дороже, чем я себе представлял. Я предполагаю, что это проблема с нашим главным тренером и его предпочтениями. Вероятно, у него есть список, но он невелик, и совершенно ясно, что он хочет игроков, которых знает. Это не оставляет клубу много возможностей для поиска вариантов на рынке, а «Аякс» просто воспользовался этим».

Malone_Post: «Это совершенно нереальные деньги для защитника из голландской лиги, который даже не является постоянным игроком своей национальной сборной, и его готовность для премьер-лиги вызывает большие сомнения. Я отчаянно надеюсь, что он докажет, что сомнения неуместны, и станет прекрасным подписанием, а не будет новым Биссакой или Магуайром. Мы сильно рискуем, будем надеяться, что это окупится».

Nick7 : «Боже, это же сумасшедшие деньги».