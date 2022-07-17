«Дело не только в Тен Хаге»: Эланга рассказал, как работает новый тренерский штаб «МЮ»

Эланга рассказывает, как новые люди в тренерском штабе Стив Макларен и Митчелл Ван дер Гааг помогают игрокам.

На вопрос о том, как новый тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» помог им стать лучше, Энтони Эланга сказал: «Дело не только в Тен Хаге, но и в Митчелле (ван дер Гааг) и Стиве (Макларен).

И все они пытаются помочь нам как команде, а не только по отдельности, они следят за всеми мелочами и подробности.