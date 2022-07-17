«Дело не только в Тен Хаге»: Эланга рассказал, как работает новый тренерский штаб «МЮ»

Эланга рассказывает, как новые люди в тренерском штабе Стив Макларен и Митчелл Ван дер Гааг помогают игрокам.
На вопрос о том, как новый тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» помог им стать лучше, Энтони Эланга сказал: «Дело не только в Тен Хаге, но и в Митчелле (ван дер Гааг) и Стиве (Макларен).
И все они пытаются помочь нам как команде, а не только по отдельности, они следят за всеми мелочами и подробности.
Например, как мы играем сзади и как мы играем в последней трети, всю эту информацию мы должны впитать, и я думаю, что пока мы справляемся с этим очень хорошо.
С самого начала он привнес хорошую энергию, и команда в это поверила. Мы все наслаждались каждой игрой, каждой тренировкой. Все дело в том, чтобы делать все шаг за шагом. Мы с нетерпением ждем начала сезона».
Макларен вернулся на «Олд Траффорд» после того, как работал под началом сэра Алекса Фергюсона в конце 1990-х.
И он, и ван дер Гааг — опытные тренеры, которые помогают внедрить игровой стиль Эрика в команду и привести команду в наилучшую форму перед началом сезона Премьер-лиги.
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