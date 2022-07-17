Почему Криштиану Роналду все-таки может остаться в «МЮ» — объясняем

Криштиану Роналду еще не явился на предсезонную тренировку «Манчестер Юнайтед» из-за серьезных опасений по поводу своего будущего.

Сообщается, что 37-летний игрок недоволен отсутствием Лиги чемпионов в следующем сезоне. Также считалось, что он был потрясен отсутствием трансферов в «Юнайтед».

К несчастью для Роналду, в «Юнайтед» все меняется. На данный момент клуб выиграл обе наши предсезонные игры, подписал трех новичков и проводит грамотный тренировочный процесс.

Это не сулит португальцу ничего хорошего, особенно после того, как его сестра намекнула на его желание уйти.

Мюнхенская «Бавария» и «Челси» отказались от участия в гонке, а «Пари Сен-Жермен» отказался от участия.

На самом деле, не так много европейских клубов могут позволить себе его зарплату в 500 000 фунтов стерлингов в неделю.

У Роналду было выгодное предложение от клуба из Саудовской Аравии, но он не хочет переезжать на Ближний Восток.