«Хочу забивать больше голов»: Марсьяль поднимает планку после успешных предсезонных игр

Антони Марсьяль находится на пороге новой главы в своей карьере в «Манчестер Юнайтед».

Забив дважды в обеих предсезонных победах, Марсьяль произвел впечатление как на болельщиков, так и на Эрика тен Хага.

Как сообщает Daily Mirror, французский нападающий сказал: «Я очень рад вернуться в «Манчестер Юнайтед».

«Я был очень рад забить два гола и надеюсь, что в следующей игре забью еще».

В прошлом сезоне Марсьяль пережил неутешительную аренду в «Севилье», но вернулся в "МЮ" и готов снова покорять АПЛ.

У него будет шанс добавить больше голов к своему счету, когда «Юнайтед» сыграет с «Кристал Пэлас» 19 июля.

В социальных сетях болельщики «МЮ» очень рады такой форме Марсьяля.

«Кстати говоря, поведение и язык тела Антони Марсьяля полностью изменились. Он выглядит жадным до побед, острым и живым, он хочет активно участвовать. Не знаю, что делает с ним Эрик тен Хаг, но это точно работает на пользу «МЮ».

«Марсьяль заберет место Роналду».

«Тен Хааг должен отпустить Роналду. Я не хочу, чтобы Роналду вернулся и разрушил команду. Давайте поддержим Марсьяля в следующем сезоне. Рэшфорд тоже восстановится. Мы готовы к следующему сезону»

«Это для всех, кто стоял за него и не отвернулся от него. Это восхождение на вершину для вас. Марсьяль навсегда».