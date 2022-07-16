Почему Эриксен и Мартинес не присоединятся к «Юнайтед» в Мельбурне — объясняем

По словам репортера Sky Sports Мелиссы Редди, Кристиан Эриксен и Лисандро Мартинес не присоединятся к команде на предсезонном туре в Мельбурне.

«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании Эриксена, в то время как сделка с Мартинесом неизбежна. Ожидается, что центральный защитник прибыл в Англию после того, как опубликовал свои фотографии во время полета из Амстердама.

Выступая на Sky Sports, Редди объяснил: «Пара [Эриксен и Мартинес] не полетит в Австралию в предсезонный тур.

Изначально они могли бы присоединиться к своим товарищам по команде, но здесь, в Австралии, осталось совсем немного времени у "МЮ".

И если учесть, как долго будет длиться полет, плюс смена часовых поясов, кажется, что это не очень выгодно».