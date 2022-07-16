6, 14 или 24. Какие номера доступны для Эриксена в «МЮ»

Кристиан Эриксен был официально объявлен вторым новичком "МЮ" в летнем трансферном окне.

Датский плеймейкер перешел в «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента, подписав контракт до 2025 года.

Ожидается, что он сразу же присоединится к команде в Мельбурне на предсезонке. То же самое касается Лисандро Мартинеса, чье официальное объявление не за горами.

Несколько игроков уже покинули «Олд Траффорд» этим летом, а это значит, что есть еще несколько номеров на футболках. Давайте посмотрим на свободные для Эриксена:

№6

Последний раз его носил Поль Погба, перешедший в «Ювентус». Этот номер также носили центральные защитники Уэс Браун и Джонни Эванс.

№13

Его носил Пак Джи Сун во время его расцвета на «Олд Траффорд». Номер теперь доступен после ухода Ли Гранта.

№14

Этот номер носил Джесси Лингард, но теперь, когда он ушел, Эриксен мог бы взять его на себя. Также его носил Хавьер Чичарито Эрнандес в прошлом.

№24

Эриксен носил 24-й номер в миланском «Интере» и может сделать то же самое в «Юнайтед» после ухода Тимоти Фосу-Менса.